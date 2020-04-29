Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş

, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını nedeniyle 21 Mart'ta yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tüm berberler, kuaförler ve güzellik salonu işletmelerinin ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını hatırlattı.Bu süreçte faaliyetlerini sürdüremeyen esnafın ekonomik sıkıntı içinde olduğuna dikkati çeken Karakaş, "" değerlendirmesinde bulundu.Karakaş, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, dükkanlar açılıncaya kadar,istedi.Kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlara her türlü hijyene sahip salonlarda hizmet etmek için çalıştıklarını vurgulayan Karakaş, "" ifadelerini kullandı.