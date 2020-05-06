Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak

11 Mayıs Pazartesi

BERBERLER İÇİN YENİ KURALLAR

Habertürk TV'ye konuk olan İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, corona virüsü salgınına karşı ne tür önlemler alınacağını açıkladı:

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşamki Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti, normalleşme takvimini açıkladı.Bu takvime göre gerekli temizlik koşullarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi koşuluyla, berber, kuaför, ve güzellik salonlarıgünü açılacak.Randevu sistemine ve hijyen koşullarına kesinlike dikkat edeceğiz.Müşteri dükkana maskeyle girecek. Müşterinin oturacağı koltuk, bir önceki müşteri kalktıktan sonra dezenfekte edilmiş olacak.- Berber üç koltukluysa eğer bir koltuk boş bırakılacak.- Penuar (Dizlere kadar inen kesim örtüsü) ve havlular tek kullanımlık olacak.Berberler için hassas eldiven tedarik edeceğiz. Çünkü bir berberin saçı tutması ve hissetmesi şart.Salgın bitene kadar sakal tıraşı usturayla yapılmayacak. Makineyle düzeltme yapılacak.- Randevusuz müşteri alınmayacak.- Müşteriye ikram yapılmayacak.- İçeride müşteri beklemeyecek.- Galoşsuz girilmeyecek.- İki koltuk arası boş olacak.- Makas ve makineler sürekli dezenfekte edilecek.- Tek kullanımlık havlular verilecek. Aynı havlu başka müşteride kullanılmayacak.- Koltuklar her müşteriden sonra dezenfekte edilip 15 dakika boş bekletilecek.- Müşteriler maske ile girecek, çalışanlar siperlik kullanacak.- Denetimi zabıtalar yapacak.- Fiyatlar odanın belirlediği şekilde devam edecek.- Günde 9 saat çalışılacak. İş gömleği ya da tulum giyilecek.- Berberler Odası ayrıca bu süreçte ustura kullanılmamasını öneriyor.- Berberler bir saatte 2 müşteri, kuaförler ise bir saatte 1 müşteri alabilecek.