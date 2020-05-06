Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak

Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Bu soru sabah saatlerinden itibaren merak edilmeye başlandı. 21 Mart'tan beri kapalı olan berber, kuaför, ve güzellik salonları 11 Mayıs Pazartesi günü açılıyor. Salgına karşı alınacak önlemleri anlatan İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, "Salgın bitene kadar sakal tıraşı usturayla yapılmayacak. Makineyle düzeltme yapılacak" dedi.

06 Mayıs 2020 11:21
Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşamki Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti, normalleşme takvimini açıkladı.
Bu takvime göre gerekli temizlik koşullarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi koşuluyla, berber, kuaför, ve güzellik salonları 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak.

BERBERLER İÇİN YENİ KURALLAR

Habertürk TV'ye konuk olan İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, corona virüsü salgınına karşı ne tür önlemler alınacağını açıkladı:

* Randevu sistemine ve hijyen koşullarına kesinlike dikkat edeceğiz.

* Müşteri dükkana maskeyle girecek. Müşterinin oturacağı koltuk, bir önceki müşteri kalktıktan sonra dezenfekte edilmiş olacak.

- Berber üç koltukluysa eğer bir koltuk boş bırakılacak.

- Penuar (Dizlere kadar inen kesim örtüsü) ve havlular tek kullanımlık olacak.

- Berberler için hassas eldiven tedarik edeceğiz. Çünkü bir berberin saçı tutması ve hissetmesi şart.

- Salgın bitene kadar sakal tıraşı usturayla yapılmayacak. Makineyle düzeltme yapılacak.

- Randevusuz müşteri alınmayacak.

- Müşteriye ikram yapılmayacak.

- İçeride müşteri beklemeyecek.

- Galoşsuz girilmeyecek.

- İki koltuk arası boş olacak.

- Makas ve makineler sürekli dezenfekte edilecek.

- Tek kullanımlık havlular verilecek. Aynı havlu başka müşteride kullanılmayacak.

- Koltuklar her müşteriden sonra dezenfekte edilip 15 dakika boş bekletilecek.

- Müşteriler maske ile girecek, çalışanlar siperlik kullanacak.

- Denetimi zabıtalar yapacak.

- Fiyatlar odanın belirlediği şekilde devam edecek.

- Günde 9 saat çalışılacak. İş gömleği ya da tulum giyilecek.

- Berberler Odası ayrıca bu süreçte ustura kullanılmamasını öneriyor.

- Berberler bir saatte 2 müşteri, kuaförler ise bir saatte 1 müşteri alabilecek.



Diğer Haberler

Nenad Bjelica: 'Geçen çarşambadan sonra aramadılar' Fenerbahçe

Nenad Bjelica: "Geçen çarşambadan sonra aramadılar"
Frankfurt maskotu Atilla'ya uçuş izni yok E. Frankfurt

Frankfurt maskotu Atilla'ya uçuş izni yok
Emre Belözoğlu, Yalçın Koşukavak'ı istiyor! Fenerbahçe

Emre Belözoğlu, Yalçın Koşukavak'ı istiyor!
Hasan Ali Kaldırım kalmak için 'feda' dedi! Fenerbahçe

Hasan Ali Kaldırım kalmak için 'feda' dedi!
Ali Sürmen: 'Nihat Özdemir tilkilik yapıyor' Trabzonspor

Ali Sürmen: 'Nihat Özdemir tilkilik yapıyor'
Sinan Bolat'tan Beşiktaş'a transfer mesajı Beşiktaş

Sinan Bolat'tan Beşiktaş'a transfer mesajı
Çağlar Söyüncü'ye büyük onur Leicester City

Çağlar Söyüncü'ye büyük onur
Galatasaray'ın Ahmed Musa aşkı alevlendi! Galatasaray

Galatasaray'ın Ahmed Musa aşkı alevlendi!
Trabzonspor'un orta sahaya rüyası; Nampalys Mendy Trabzonspor

Trabzonspor'un orta sahaya rüyası; Nampalys Mendy
Daha fazla göster
1

Koronavirüs salgınında son 24 saat
2

İftardan yaklaşık 4 saat sonrası yatış saati olarak belirlenmeli
3

Üroloji uzmanından ramazanda 'doğru sıvı tüketimi' uyarısı
4

Türkiye'nin 'simge' camileri bu ramazanı mahzun geçiriyor
5

Uzmanından ramazanda sağlıklı beslenme önerisi
6

Sahurda bölünen gece uykunuzu 'şekerleme' yaparak telafi edin
7

Dünya Sağlık Örgütü: Vuhan'daki hayvan pazarı salgında rol oynadı
8

Sağlık Bakanı Koca'dan semt pazarlarında maske uyarısı
9

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'maske ve eldiven' uyarısı
10

Taksilerde yeni kurallar
yukarı ok