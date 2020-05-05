Berberler ne zaman açılacak? Berberler ve kuaförler 11 Mayıs 2020'de açılacak mı?

Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin 11 Mayıs'ta faaliyete geçebileceğini belirten Erdoğan, şu ifadelerini kullandı:

"Temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemi ile çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek"

Kuaför ve berberlerin ne zaman açılacağına yönelik henüz resmi bir açıklama yapıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız" dedi. Erdoğan ayrıca, "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek" dedi.Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle kapalı iş yerlerinden öncelikle açılabilecek olanların listesinin Cumhurbaşkanlığına iletildiğini bildirdi.Palandöken yazılı açıklamasında, Kovid-19'un yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için alınan tedbirlerden muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda esnaf ve sanatkarın doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiğini belirtti.İş yerini öncelikle açabilecek esnaf ve sanatkarların listesinin Cumhurbaşkanlığına iletildiğini aktaran Palandöken, "Gerekli tedbir ve önlemleri alarak iş yerini birinci fazda açabilecek lokanta, restoran, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaf ve sanatkarlarımıza ait meslekleri belirledik ve taleplerimizi ileterek esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerlerinin açılmasını istedik." değerlendirmesinde bulundu.Kuaför Eser Kansuva da kadınların evde kaldıkları bu dönemde ufak çaplı işlemleri kendi kendilerine yapabileceğini ancak mutlaka kuaförlerinden yardım almaları gerektiğini söyledi.Yanlış boya ve numara seçiminin ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Kansuva, "Yanlış boya kullanımı saçların farklı bir renk almasına sebep oluyor. Biz de ilerleyen dönemlerde bunu değiştirmek için açıcı kullanıyoruz. Bu saçı çok yıpratan bir işlem. O yüzden kadınlarımızın bu işlemleri yapacaklarsa kuaförleriyle iletişim halinde olmaları çok önemli. Biz isteyen müşterilerimize çeşitli boya kitlerini kargoyla ulaştırıyoruz. Bunu yapan başka kuaförler de var." diye konuştu.Kansuva, kadınların saçlarını kendi kendilerine kesmelerini ise kesinlikle tavsiye etmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Saçın yıpranan kısımlarını ya da kırıklarını evde kesmeye çalışmak telafisi zor hatalara sebep olabilir. O yüzden saçın yıpranan kısımlarını saç serumları, maskeler ve bitkisel karışımlarla onarmaya çalışmak daha faydalı olacaktır. Benim naçizane birkaç tane bitkisel tavsiyem var. Evde kolay yapılabilir. Bir yemek kaşığı bal, bir kahve fincanı süt, bir yemek kaşığı zeytinyağını karıştırıp saçlara masaj yapmak kurumuş, kırıkları olan saçlara inanılmaz iyi geliyor. 20 dakika bekletip daha sonra da yıkıyoruz."Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara da berbere gidemeyen erkeklere günlük rutinlerini nasıl devam ettirmeleri gerektiğini anlattı.Evlere ve iş yerlerine gizlice saç kesimine gidilmemesi için meslektaşlarını uyaran Kara, sosyal mesafeyi korumanın önemine dikkati çekti.Erkeklerin evde kaldıkları bu süre zarfında saçlarını uzatmaları tavsiyesinde bulunan Kara, "Yine de mecbur olan erkekler, evdeki makaslarla favori ve kulak üstünü alabilirler. Saçın üstlerinin uzun olması zaten kötü bir anlam ifade etmez. Ancak onun dışında saçlarını uzatsınlar. Bu süreç bittiğinde biz tüm müşterilerimize bambaşka bir imaj yapacağız. Türkiye'deki tüm berberler onları bekliyor olacaklar. " diye konuştu.