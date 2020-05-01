Berberler kuaförler ne zaman açılacak?

Resmi açıklama henüz yapılmadı ancak berber ve kuaförlerin ne zaman açılacağı merakla bekleniyor. Bu konuda ne zaman açılacağına ilişkin çeşitli söylentiler dolaşşıyor. Berberler ve aynı zamanda kuaförler Ramazan bayramında açılmak istiyorlar. Bayramda kuaför ve berberler moral olması için kapılarını açmayı talep ediyorlar. Yasağa uymayan ve dükkanlarını yasak süresinde açan berberlere veya evlere hizmet verenlere 3 bin 150 lira ceza kesiliyor.Kuaför ve berberlerin ne zaman açılacağına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'ndan sonra kademeli olarak tedbirlerin hafifletileceği yönünde verdiği sinyalin ardından kuaför ve berberlerin maske ve sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde açılması bekleniyor.Geçtiğimiz haftalarda kapanan berberler ve kuaförler sonrasında vatandaşlar bu işletmelerin ne zaman açılacağını araştırıyor. Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?Evde izolasyonun önemli olduğu bu dönemde, kişisel bakımları ve saç kesimlerini evde yapmaya başlayan pek çok kişi, güzelliklerini muhafaza etmenin yollarını aramaya başladı.Virüs önlemleri kapsamında kapatılan berberlerin ve kuaförlerin ne zaman açılacağına dair bir açıklama yok. İlerleyen günlerde konunun netlik kazanması bekleniyor.Bakanlık tarafından söz konusu bu tedbirlere ilişkin gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istendi.İçişleri Bakanlığı, daha önce de vatandaşların doğrudan temel ihtiyaçlarına yönelik olmayan bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler göndermişti.Kuaför Eser Kansuva da kadınların evde kaldıkları bu dönemde ufak çaplı işlemleri kendi kendilerine yapabileceğini ancak mutlaka kuaförlerinden yardım almaları gerektiğini söyledi.Yanlış boya ve numara seçiminin ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Kansuva, "Yanlış boya kullanımı saçların farklı bir renk almasına sebep oluyor. Biz de ilerleyen dönemlerde bunu değiştirmek için açıcı kullanıyoruz. Bu saçı çok yıpratan bir işlem. O yüzden kadınlarımızın bu işlemleri yapacaklarsa kuaförleriyle iletişim halinde olmaları çok önemli. Biz isteyen müşterilerimize çeşitli boya kitlerini kargoyla ulaştırıyoruz. Bunu yapan başka kuaförler de var." diye konuştu.Kansuva, kadınların saçlarını kendi kendilerine kesmelerini ise kesinlikle tavsiye etmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Saçın yıpranan kısımlarını ya da kırıklarını evde kesmeye çalışmak telafisi zor hatalara sebep olabilir. O yüzden saçın yıpranan kısımlarını saç serumları, maskeler ve bitkisel karışımlarla onarmaya çalışmak daha faydalı olacaktır. Benim naçizane birkaç tane bitkisel tavsiyem var. Evde kolay yapılabilir. Bir yemek kaşığı bal, bir kahve fincanı süt, bir yemek kaşığı zeytinyağını karıştırıp saçlara masaj yapmak kurumuş, kırıkları olan saçlara inanılmaz iyi geliyor. 20 dakika bekletip daha sonra da yıkıyoruz."Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara da berbere gidemeyen erkeklere günlük rutinlerini nasıl devam ettirmeleri gerektiğini anlattı.Evlere ve iş yerlerine gizlice saç kesimine gidilmemesi için meslektaşlarını uyaran Kara, sosyal mesafeyi korumanın önemine dikkati çekti.Erkeklerin evde kaldıkları bu süre zarfında saçlarını uzatmaları tavsiyesinde bulunan Kara, "Yine de mecbur olan erkekler, evdeki makaslarla favori ve kulak üstünü alabilirler. Saçın üstlerinin uzun olması zaten kötü bir anlam ifade etmez. Ancak onun dışında saçlarını uzatsınlar. Bu süreç bittiğinde biz tüm müşterilerimize bambaşka bir imaj yapacağız. Türkiye'deki tüm berberler onları bekliyor olacaklar. " diye konuştu.