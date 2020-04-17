Berberler kuaförler ne zaman açılacak 2020? Kuaförler ve berberlerin açılış tarihi belli mi?

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "corona virüsü tedbirleri" kapsamında gönderdiği ek genelgede, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri durduruldu. Peki berberlerin, kuaförlerin ve güzellik salonlarının açılış tarihi belli mi?

17 Nisan 2020 15:25
Berberler kuaförler ne zaman açılacak 2020? Kuaförler ve berberlerin açılış tarihi belli mi?
Geçtiğimiz haftalarda kapanan berberler ve kuaförler sonrasında vatandaşlar bu işletmelerin ne zaman açılacağını araştırıyor. Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?
KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Virüs önlemleri kapsamında kapatılan berberlerin ve kuaförlerin ne zaman açılacağına dair bir açıklama yok. İlerleyen günlerde konunun netlik kazanması bekleniyor.

TEDBİRLER ALINDI

Bakanlık tarafından söz konusu bu tedbirlere ilişkin gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istendi.

İçişleri Bakanlığı, daha önce de vatandaşların doğrudan temel ihtiyaçlarına yönelik olmayan bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler göndermişti.

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