Haber Tarihi: 23 Temmuz 2023 11:37 - Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2023 11:37

Berberler cumartesi, pazar günü açık mı 2023? 23 Temmuz berberler çalışıyor mu?

Berberler pazar, pazartesi günü açık mı 2023? 2 Temmuz berberler çalışıyor mu? Cumartesi, pazar günü kuaförler, berbere gidecek olanlar açık mı olduğunu sorgulamaya başladı. Peki, kuaförler, berberler pazar, pazartesi günü açık mı, kaça kadar? Kuaförler, berberler kaçta kapanıyor? İşte Kurban Bayramı kuaförler, berber çalışma saatleri..

Berberler cumartesi, pazar günü açık mı 2023? 23 Temmuz berberler çalışıyor mu?
Abone Ol
Güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin çalışma düzenine dair detaylar merak konusu oldu. Pazar günleri, hafta içi çalışan milyonlarca insanın işlerini hallettiği bir gündür. İstanbul'da pazar gününü güzellik ve bakıma ayırmak isteyenler, kuaför salonlarının yolunu tutar. Ancak yeni yıl ile birlikte herkesi şaşırtan bir düzenleme yapıldı.

BERBERLER, KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARI PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?
Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim 2022'den itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı. Bakanlık, ülke genelinde 122 meslek odasını ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonunun talebi üzerine, esnaf ve tacirlerin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) uygun görüşlerini de alarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar verdi.

Henüz netleşmemiş olsa da şuan alınan karar erkek berberlerinin Pazar, kadın kuaförlerinin Pazar günü kapalı olması hakkında karar alındığı yönünde ağırlık gösteriyor. 1 Ekim itibari ile gün netleşecek.

2023 PAZAR GÜNÜ KUAFÖRLER AÇIK MI?

Ticaret Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il valiliğine gönderdiği karara göre, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde valiler tarafından belirlenecek. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması zorunlu olmayıp valilerce bu üç grup için ayrı ayrı kapanma günleri tespit edilebilecek. Ayrıca kapatma kararı herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da engellendi.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Kurban Bayramı
Gündem

Diğer Haberler

Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız Transferler Vitor Pereira şiddetle önerdi! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız
Coutinho için Josef devrede Beşiktaş Coutinho için Josef devrede
Samsunspor'dan Galatasaray'ın yıldızlarına kanca! Türkiye Transferler Samsunspor'dan Galatasaray'ın yıldızlarına kanca!
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için teklifler yetersiz Türkiye Transferler Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için teklifler yetersiz
Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 4 yeni lider! Fenerbahçe Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 4 yeni lider!
Miguel Crespo'ya İtalya'dan teklif! Türkiye Transferler Miguel Crespo'ya İtalya'dan teklif!
Suat Serdar, Fenerbahçe'ye yakın! Transferler Suat Serdar, Fenerbahçe'ye yakın!
Beşiktaş'a rakip çıktı Beşiktaş Beşiktaş'a rakip çıktı
Fenerbahçe'de kalenin yeni adayı Pandur! Transferler Fenerbahçe'de kalenin yeni adayı Pandur!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'nin yeni hedefi Hjulmand
2
Arda Güler sakatlandı!
3
Cedric Bakambu Galatasaray için İstanbul'da
4
Galatasaray, Wilfried Zaha'ya teklif yaptı
5
Galatasaray'dan Japon yıldız için resmi temas!
6
Ceyhun Kazancı: "İstifa etmeyi düşünüyorum"
7
Sivasspor'dan Yusuf Demir ve Cicaldau açıklaması!

SON HABERLER

yukarı ok