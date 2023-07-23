Berberler cumartesi, pazar günü açık mı 2023? 23 Temmuz berberler çalışıyor mu?

Güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin çalışma düzenine dair detaylar merak konusu oldu. Pazar günleri, hafta içi çalışan milyonlarca insanın işlerini hallettiği bir gündür. İstanbul'da pazar gününü güzellik ve bakıma ayırmak isteyenler, kuaför salonlarının yolunu tutar. Ancak yeni yıl ile birlikte herkesi şaşırtan bir düzenleme yapıldı.Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim 2022'den itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı. Bakanlık, ülke genelinde 122 meslek odasını ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonunun talebi üzerine, esnaf ve tacirlerin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) uygun görüşlerini de alarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar verdi.Henüz netleşmemiş olsa da şuan alınan karar erkek berberlerinin Pazar, kadın kuaförlerinin Pazar günü kapalı olması hakkında karar alındığı yönünde ağırlık gösteriyor. 1 Ekim itibari ile gün netleşecek.Ticaret Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il valiliğine gönderdiği karara göre, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde valiler tarafından belirlenecek. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması zorunlu olmayıp valilerce bu üç grup için ayrı ayrı kapanma günleri tespit edilebilecek. Ayrıca kapatma kararı herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da engellendi.