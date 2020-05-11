Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 aydan bu yana kapalı olan berberlerin, kapılarını açması ile birlikte fiyatlara da ciddi oranda zam yaptıkları öğrenildi.Korona virüs salgının Türkiye'ye sıçramasından kısa bir süre sonra, hükümet salgının daha fazla yayılmaması için berber ve kuaför salonlarını kapatma kararı almıştı. Yaklaşık 1,5 aydan bu yana evde olan ve gelir kaybına uğrayan berberlerin, bu hafta kapılarını açıyor.Konu hakkında fikri alınan berberler, mecbur kaldıklarını belirtirken, vatandaşlar fiyatın çok yüksek olduğunu savunuyor.