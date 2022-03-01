Berbatov: 'Ronaldo'nun başarısı şans değil'

Dimitar Berbatov, son dönemlerde performansı eleştirilen Cristiano Ronalda'ya sahip çıktı.



Berbatov yaptığı açıklamada, "Onun futbolda elde ettiği hiçbir şey şans eseri değil. Ne yaptığını biliyor ve şu anda daha fazlasını yapması gerektiğini de biliyor." açıklamasını yaptı.



Eski oyuncu ayrıca, "İnsanlar onu rahat bırakmalı ve işine devam etmesine izin vermeli." dedi.



37 yaşındaki Portekizli golcü bu sezon, Manchester United formasıyla çıktığı 30 maçta, 15 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.





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