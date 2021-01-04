Berat Özdemir yarışına Fenerbahçe de katıldı

Ocak ayı transfer döneminin açılmasına 1 gün kala tüm kulüpler Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'in peşinde. Trabzonspor'un ardından G.Saray, F.Bahçe ve Başakşehir de 22 yaşındaki defansif orta sahanın talipleri arasına girdi. G.Birliği'nden alınan bilgiye göre, henüz hiçbir kulüple resmi veya prensip anlaşması yapılmadı.Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; 4 kulüp de Berat'ın durumu için nabız yoklarken, Başkent ekibi 3 milyon Euro'luk bonservis talep ettiklerini tüm kulüplere iletti. Ancak henüz bir anlaşma çıkmadı. Fenerbahçe cephesinde de bekleyiş hakim.Sarı-lacivertlilerin bir satış yapması halinde orta alan transferine sıcak baktığı kaydedildi. Stoper ve kanat transferleri konusunda çalışmalarını sürdüren Kanarya, yapılacak satışa göre santrfor ve orta alan için de girişim yapabilecek.Satılacak oyuncunun mevkisine göre de strateji değişebilecek. Öte yandan Berat, dün takımının Rizespor maçı kadrosuna alınmadı. Sebebinin ise transfer görüşmeleri olduğu iddia edildi.