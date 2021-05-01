Berat Özdemir savunmasını hazırlıyor

Trabzonspor'da Berat Özdemir'in sezonu kapatmaması için savunma hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Berat Özdemir savunmasını hazırlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2021 09:39
PFDK'ya iki farklı maddeden sevk edilen Berat Özdemir'in kırmızı karttan 2, hakaret nedeniyle ise 1 maç ceza alıp sezonu kapatma ihtimaline karşı savunma hazırlanmaya başlandı.

Son oynanan Göztepe maçında gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alması beklenen oyuncu, maske takmadığı gerekçesiyle gözlemci ile diyaloğa girmiş ve bu nedenle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. Maddesi nedeniyle ekstra bir madde ile PFDK'ya sevk edilmişti.

Bu sebeple 3 maç ceza alması gündemde olan Berat Özdemir'in savunmasının Trabzonspor'un avukatlarınca hazırlandığı ve muhtemel cezanın en asgari düzeye çekilmeye çalışılacağı ifade edildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.