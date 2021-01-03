Berat Özdemir, Rizespor maçı kadrosunda yok

Berat Özdemir, Gençlerbirliği'nin Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almadı

Haber; Sporx.com
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Berat Özdemir, Rizespor maçı kadrosunda yok
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03 Ocak 2021 13:13
Adı Trabzonspor ile anılan Berat Özdemir, Gençlerbirliği'nin Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almadı

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan ise, "Berat Özdemir'in test sonuçlarında sıkıntılar var" ifadelerini kullandı

TRABZONSPOR SÖZLERİ

Gençlerbirliği Kulübü Kongre Üyesi Mehmet Soylu, Berat Özdemir'in 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurmuştu

Mehmet Soylu, Trabzonspor'un bu transfer için Gençlerbirliği'ne 2.5 milyon euro bonservis + sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceğini ifade etmişti

10 yaşında girdiği Gençlerbirliği altyapısında A Takım'a kadar yükselen Berat Özdemir, 2 kez U19, 11 kez de U21 Milli Takımı'nda görev yaptı. Ön libero ve on numara pozisyonlarında kendisine şans bulan 22 yaşındaki futbolcu, 1,87 metre boyunda. Berat, G.Birliği ile 59 maçta 5 gol, Hacettepe ile 38 maçta 2 gol attı. 



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