Berat Özdemir, Rizespor maçı kadrosunda yok

Adı Trabzonspor ile anılan Berat Özdemir, Gençlerbirliği'nin Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almadı



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan ise, " Berat Özdemir'in test sonuçlarında sıkıntılar var" ifadelerini kullandı



TRABZONSPOR SÖZLERİ



Gençlerbirliği Kulübü Kongre Üyesi Mehmet Soylu, Berat Özdemir'in 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurmuştu



Mehmet Soylu, Trabzonspor'un bu transfer için Gençlerbirliği'ne 2.5 milyon euro bonservis + sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceğini ifade etmişti



10 yaşında girdiği Gençlerbirliği altyapısında A Takım'a kadar yükselen Berat Özdemir, 2 kez U19, 11 kez de U21 Milli Takımı'nda görev yaptı. Ön libero ve on numara pozisyonlarında kendisine şans bulan 22 yaşındaki futbolcu, 1,87 metre boyunda. Berat, G.Birliği ile 59 maçta 5 gol, Hacettepe ile 38 maçta 2 gol attı.



