Berat Özdemir ne kadar olmayacak?

Alanyaspor maçında sakatlanan Berat Özdemir için Trabzonspor'dan açıklama geldi.

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Berat Özdemir ne kadar olmayacak?
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14 Mart 2021 12:12
Berat Ayberk Özdemir
Berat Ayberk Özdemir
Trabzonspor
Alanyaspor maçında sakatlanan Berat Özdemir ile ilgili bordo- mavili kulüpten açıklama geldi.

Kulüp doktoru Op. Dr Hakan Çelik, "Alanyaspor karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde zorlanma oluşan Berat Özdemir'in hafta içerisinde çekilen MR sonucunda 1. derece kas yaralanması tespit edilmiştir"dedi.

Erzurum'un yanı sıra A.Gücü ve Sivas maçlarını kaçıracak oyuncu, en az iki hafta oynayamayacak.


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