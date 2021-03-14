Berat Özdemir ne kadar olmayacak?

Alanyaspor maçında sakatlanan Berat Özdemir ile ilgili bordo- mavili kulüpten açıklama geldi.
Kulüp doktoru Op. Dr Hakan Çelik, "Alanyaspor karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde zorlanma oluşan Berat Özdemir'in hafta içerisinde çekilen MR sonucunda 1. derece kas yaralanması tespit edilmiştir"dedi.
Erzurum'un yanı sıra A.Gücü ve Sivas maçlarını kaçıracak oyuncu, en az iki hafta oynayamayacak.
Kulüp doktoru Op. Dr Hakan Çelik, "Alanyaspor karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde zorlanma oluşan Berat Özdemir'in hafta içerisinde çekilen MR sonucunda 1. derece kas yaralanması tespit edilmiştir"dedi.
Erzurum'un yanı sıra A.Gücü ve Sivas maçlarını kaçıracak oyuncu, en az iki hafta oynayamayacak.