Berat Özdemir milli arada hazırlanacak

Sakatlığı nedeniyle son iki lig maçında forma giyemeyen Berat Özdemir, milli arada tam anlamıyla hazır hale gelecek.
Yoğun maç temposu yüzünden takımdan ayrı kalan başarılı orta saha oyuncusunun tedavisi devam ederken, yarınki antrenmanda yer alması bekleniyor. Gençlerbirliği'nden transfer olduktan sonra Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezleri arasına giren Berat, Sivasspor mücadelesiyle kadroya dönmeyi hedefliyor.
Yoğun maç temposu yüzünden takımdan ayrı kalan başarılı orta saha oyuncusunun tedavisi devam ederken, yarınki antrenmanda yer alması bekleniyor. Gençlerbirliği'nden transfer olduktan sonra Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezleri arasına giren Berat, Sivasspor mücadelesiyle kadroya dönmeyi hedefliyor.