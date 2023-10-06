Berat Özdemir: 'Kalkmasını biliriz!'

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Berat Özdemir, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.
Berat Özdemir, kısa bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı;
"Daha farklı olabilirdi. Çok net pozisyonlarımız vardı. 3. bölgede dikkatli davransak gol, goller bulabilirdik. Biz Trabzonspor'uz, düştüysek kalkmasını biliriz. Milli takım arasında şapkamızı önümüze koyup düşüneceğiz ve gelişeceğiz"
Berat Özdemir, kısa bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı;
"Daha farklı olabilirdi. Çok net pozisyonlarımız vardı. 3. bölgede dikkatli davransak gol, goller bulabilirdik. Biz Trabzonspor'uz, düştüysek kalkmasını biliriz. Milli takım arasında şapkamızı önümüze koyup düşüneceğiz ve gelişeceğiz"