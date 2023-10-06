Berat Özdemir: "Kalkmasını biliriz!"

Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Berat Özdemir: 'Kalkmasını biliriz!'
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06 Ekim 2023 22:13
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Berat Özdemir, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Berat Özdemir, kısa bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı;

"Daha farklı olabilirdi. Çok net pozisyonlarımız vardı. 3. bölgede dikkatli davransak gol, goller bulabilirdik. Biz Trabzonspor'uz, düştüysek kalkmasını biliriz. Milli takım arasında şapkamızı önümüze koyup düşüneceğiz ve gelişeceğiz"

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