Berat Özdemir İstanbul'u değil, Trabzonspor'u seçti!

Trabzonspor, daha önce de ezeli rakiplerinin elinden aldığı Berat Özdemir'i yine birçok takım peşindeyken renklerine bağladı. Başarılı orta saha oyuncusu; Galatasaray ve Başakşehir dahil olmak üzere önünde çok sayıda seçenek varken bir kez daha 'Trabzonspor' dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Berat Özdemir İstanbul'u değil, Trabzonspor'u seçti!
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05 Eylül 2023 13:14
Trabzonspor'dan Suudi Arabistan ekibi El Ettifak'a transfer olan ve burada başarılı bir performans gösteren Berat Özdemir, Bordo-Mavili takıma resmen döndü. Al Ettifak yönetimi, yabancı oyuncu sınırı ve Berat Özdemir yerine Georginio Wijnaldum ve Jordan Henderson'ın transferi sebebiyle ayrılığa izin vermişti.

Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna katmak için İstanbul'a getirdiği Berat Özdemir, sağlık kontrolünden geçti ve herhangi bir sorun çıkmadı. Karadeniz ekibi, oyuncu için Arabistan ekibine ücret ödemeyecek.

2025'e kadar kontratı var

Kariyerine Gençlerbirliği alt yapısında başlayan Berat Özdemir Trabzonspor formasıyla 60 maçta 1 gol katkısı sağladı.

Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 5.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Fırtına'nın Abdullah Avcı döneminde Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Berat Özdemir için o dönemde İstanbul takımlarının hepsi devredeydi.

Tercihini Trabzon'dan yana kullanarak şampiyonluk yaşayan başarılı oyuncu, dönüşte de yine Galatasaray ve Başakşehir'in gündemindeyken Trabzonspor'a 'evet' dedi.

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