Berat Özdemir'in 2 maçlık cezası onandı

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'da Berat Özdemir'in iki maçlık cezasını onadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Berat Özdemir'in 2 maçlık cezası onandı
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06 Mayıs 2021 18:02
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Trabzonsporlu futbolcu Berat Özdemir'in iki maçlık men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, ihraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası alan Berat'ın bu cezasını onama kararı aldı.

Kurul ayrıca Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın 30 bin lira, Fatih Karagümrük idarecisi Çağatay Yılmaz'ın da 30 gün hak mahrumiyeti ve 38 bin liralık para cezasını onadı.



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