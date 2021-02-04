Berat Özdemir: "İdolüm Sergio Busquets"

Süper Lig'in 23. haftasında Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da yeni transferlerden Berat Özdemir, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Berat Özdemir: 'İdolüm Sergio Busquets'
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04 Şubat 2021 21:33
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Berat Özdemir,  Denizlispor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.
Takımın kendisini çok iyi karşıladığını söyleyen genç futbolcu, "Bileğimde sıkıntı yok. Keşke daha sert darbeler olsa da takımım maç kazansa. Takım, beni çok güzel karşıladı. Onlar bana böyle yaklaştığı için ben de uyum gösterdim." dedi.

İdollerinden birinin Sergio Busquets olduğunu söyleyen Özdemir, "Maçlardan önce çok video izlerim. İdolüm çok var. Barcelona'dan Sergio Busquets var, fiziğimiz de benziyor. Genelde onu izlerim." ifadelerini kullandı.



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