Berat Özdemir: "Hamsik'in yanından ayrılmayacağım"

Trabzonspor'un orta sahasındaki isimlerden Berat Özdemir açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Berat Özdemir: 'Hamsik'in yanından ayrılmayacağım'
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12 Temmuz 2021 17:30
Trabzonspor'da Berat Özdemir, yeni sezon öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni transfer Marek Hamsik'e hayran olduğunu belirten Berat Özdemir, "Hamsik'in yanından ayrılmam, umarım bana çok şey katabilir. Altyapıda çok videosunu izledim. Onun arkasında, yanında oynamak bana çok şey katacaktır." diye konuştu.

Taraftarları özlediğini belirten genç oyuncu, "Trabzonspor taraftarının karşısına çıktığımda ayaklarım titremişti." ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR VARSA KUPA VARDIR"

Hedefin şampiyonluk olduğunu belirten Berat, "Abdullah hoca ilk geldiğinde de söylemişti, şu anda da söylüyor. Bizim bir hedefimiz var, umarım sezon sonunda o hedefi gerçekleştiririz. Şu andaki kadroyla şampiyonluk dışındaki bir sonuç başarı görülmez. Biz de çalışmalarımızı ona göre değerlendiriyoruz. Bir cümlede Trabzonspor varsa hedef vardır, kupa vardır." dedi.


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