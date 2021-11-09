Berat Özdemir'den Milli Takım itirafı

Trabzonspor'da forma giyen Berat Özdemir, A Milli Takım'dan davet gelince büyük bir heyecan yaşadığını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Berat Özdemir'den Milli Takım itirafı
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09 Kasım 2021 14:17
Trabzonsporlu futbolcu Berat Özdemir, A Milli Takım'a davet aldığı gün çok heyecanlandığını belirtti.

Özdemir, Trabzonspor dergisinde yayınlanan röportajında, futbol kariyerinin en unutulmaz gününü "A Milli takıma davet aldığım gün çok heyecanlanmıştım." ifadeleri ile anlattı.

Futbolcunun kendinden sonraki gençlere örnek olması için profesyonelce yaşaması gerektiğini vurgulayan Özdemir, Trabzonspor'un kendisi için doğru tercih olduğunun altını çizdi.

Özdemir, futbol hayatında 2017 yılında Hacettepe'de oynadığı dönemde Bucaspor'a attığı golü unutamadığını dile getirdi.

Bir daha dünyaya gelse pilot olmak istediğini anlatan Özdemir, uğurlu numarasının 5 olduğunu ve Ronaldinho ile aynı takımda oynamak istediğini kaydetti.

Profesyonel futbolculuğun en zor tarafının mental olarak dirençli olmak gerektiğine dikkati çeken Özdemir, hayatı boyunca aldığı en iyi tavsiyenin eski antrenörünün, "tek rakibin sensin" sözleri olduğunu vurguladı.

Özdemir, futbolcu olmasını annesinin çok istediğini ve ailesinin aldığı ilk kramponun, şimdiye kadar aldığı en güzel hediye olduğunu belirterek, anne ve babasını kahraman olarak gördüğüne dikkati çekti.

Futboldan sonra en sevdiği sporun basketbol olduğuna işaret eden Özdemir, en iyi futbolcunun Cristiano Ronaldo ve en iyi kalecinin ise Dida olduğunu dile getirdi.

Özdemir, kariyerinde en büyük katkıyı altyapı antrenörleri Avni Okumuş ve Tuncay Marancı'nın sağladığının altını çizdi.

Geçen sezon oynadıkları Göztepe maçına çok üzüldüğünü belirten Özdemir, "Hem kırmızı kart görmüştüm hem de maç 1-1 bitmişti. Bu maç en çok üzüldüğüm maçlardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Berat Özdemir, boş zamanlarında konsol oyunları oynadığını ve köpeğiyle vakit geçirdiğini aktardı.

Özdemir, gördüğü en çalışkan oyuncunun Marek Hamsik, en yetenekli oyuncunun Serdarcan Eralp, en şakacı oyuncunun Rahmetullah Berişbek, en iyi şarkı söyleyen futbolcunun Siopis ve en doğrucu futbolcunun da Nobre olduğunu sözlerine ekledi.




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