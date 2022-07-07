Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir, Slovenya kampında basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Yeni sezondaki hedeflerini anlatan bordo-mavili futbolcu, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile görüştüğü yönündeki iddialara da yanıt verdi.



"SÜPER KUPAYI DA İSTİYORUZ"



Yeni sezonla ilgili olarak Özdemir, "Elbette bu sezon da Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmak istiyoruz. Geçen sezondan daha fazla maç oynayacağız. Geniş bir kadromuz var. Daha da genişleyecektir. Performansları düzenleyebilecek transferler yapılıyor. Süper Kupa da bizim için hedef. Trabzonspor'un olduğu yerde hedefler kupadır. Camiamıza kupayı kazandırmak istiyoruz" ifadesini kullandı.



"ŞAMPİYONLUKTA OYNAMAYAN OYUNCULARIN DA İMZASI VAR"



Kendi performansı hakkında konuşan bordo-mavili futbolcu, "Bir performans düşüklüğü yaşadığımı ben de düşünüyorum. Ben kendime gelene kadar takım biraz daha oturmuştu. Trabzonspor'da oynayan, yedek diye bir kavram yok. Görev alan ya da almayan oyuncular vardır. Görev almadığımda arkadaşlarıma destek olmaya çalıştım. Belki de şampiyonlukta oynamayan oyuncuların imzası var. Görev aldığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım" diye konuştu.



"HULL CITY İLE GÖRÜŞMEDİM"



Öte yandan Berat Özdemir, transfer iddiaları hakkında "Acun Başkan'a saygılarımı iletiyorum. Kendisiyle bir görüşmem olmadı. Başkan ve hocamız tarafından bir görüşme olmuş sanıyorum. Ama benim tarafımdan bir görüşme yok" dedi.



ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI



Şampiyonluk kutlamalarının çok özel olduğunu anlatan Berat Özdemir, "Ben kutlamalara ailemi çağırmadım. Ben duygusalım, ailem daha da duygusal. "Başka bir kulüp böyle kutlayamaz" dedim. Taraftarlarımızın sahaya girdiği video var. Halen açıp izliyorum. Yurt dışındaki birçok kulübe de kutlamalarda öncü olduğumuzu düşünüyorum. Umarım tekrarlarını yaşarız" ifadelerini kullandı.



REAL MADRID VE DEVLER LİGİ MESAJI



Trabzonspor forması giyen futbolcu, Devler Ligi'ndeki hedefleri hakkında ise şu açıklamaları yaptı:



"Şampiyonlar Ligi futbolun zirvesi. Öncelikli hedefimiz gruplara kalmak. Şampiyonlar Ligi müziğini defalarca dinletmek istiyoruz. Gruptan çıkmayı hedefleyelim. Santiago Bernabeu'yu görmek istiyorum. Güzel bir deplasman olabilir. Ama Trabzon daha zor diyebilirim."





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