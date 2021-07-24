Berat Özdemir: "Bu şehri şampiyon görmek istiyorum"

Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Berat Özdemir, yeni sezon hakkında konuştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Berat Özdemir: 'Bu şehri şampiyon görmek istiyorum'
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24 Temmuz 2021 14:22
Trabzonspor'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Özdemir, şampiyonluk istediklerini söyledi.

Hayallerinin Trabzonspor'u şampiyon görmek olduğunu söyleyen genç orta saha, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

"Önceki sene şampiyonluğu kıl payı kaçırmış takım vardı. Geçen sezon başı da biraz sendeledi ama Abdullah Avcı'nın gelmesinden sonra takım çok güzel bir ivme yakaladı. Şehir şampiyonluğa biraz aç. Biz futbolcular olarak da şampiyonluğa açız. Burada şu an tek hedefimiz gelecek sezonun planlamasında. Trabzonspor camiasını, Trabzon şehrini şampiyon görmek istiyorum."


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