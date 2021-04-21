Berat Özdemir: 'Biz Trabzonspor'uz!'

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Berat Özdemir, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Pozisyon vermediklerini dile getiren Özdemir, "Pozisyon vermediğimiz 1 maçtan 1 puan almak moral bozucu. Biz Trabzonspor'uz. Kaldığımız yerden galibiyetler alacağız. Kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Pozisyonuyla ilgili konuşan Berat, "Yanımda kim oynarsa oynasın bana yardımcı oluyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum." dedi.



