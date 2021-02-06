Berat Özdemir, A Milli Takım'a göz kırptı

Trabzonspor'un yeni transferi Berat Özdemir, sahadaki performansıyla büyük beğeni topluyor. Takımın orta sahadaki yükünün önemli bir bölümünü çeken Berat Özdemir, Denizlispor ile oynanan maçta kariyerinde topla en fazla buluştuğu (117), isabetli pas verdiği (89) ve ikili mücadele kazandığı (15) Süper Lig maçını oynadı. Kariyerinin en iyi dönemini yaşayan genç oyuncu, hem Trabzonspor'un yakaladığı çıkışta önemli pay sahibi olurken hem de Avrupa Şampiyonası öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e de adeta "Beni de gör hocam" mesajını verdi.



FIRTINA ZEMİNDEN ÇEKİNİYOR



Trabzonspor'un deplasmanda karşılaşacağı Malatyaspor'un sahasının zeminin kötü görüntüsü endişe yarattı. Yoğun maç trafiğinde ciddi kas yorgunlukları yaşayan futbolcuların bu zeminde sakatlık riskinin artmasından korkuluyor.



