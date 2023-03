Berat Kandili namaz nasıl kılınır 2023? 12 rekat ve 100 rekat Berat Kandili nafile namazı kılınışı!

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Mübarek Berat Kandili'nde 12 rekat olan nafile namazı kılınışı ile vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. "Berat Kandili'nde 12 rekat namaz nasıl kılınır?" sorusu bu noktada yanıt aramaya başladı. Çeşitli ibadetlerle günahlardan arınmak ve tövbe etmek isteyen Müslüman alemi bu namazı doğru şekilde eda etmek amacıyla detayları merak ediyor. Berat Kandili 12 rekat nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır öte yandan her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınan bir namaz olarak bilinmektedir.Berat Gecesi 12 Rekatlık Namaz ve Tarifi:Zünnun-u Musri Hazretleri'nden rivayet olunduğuna göre:"Beraat Gecesi her kim 12 rekat kılar da Fatiha'dan sonra 50 kere İhlas Suresi okursa 100 rekatın sevabını alır."Ali ibni Ebi Talib (Radıyallahu Anh)'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:"Şabanın yarı gecesi Rasulullah (SallallahuAleyhiveSellem)'in kalkıp 14 rekat namaz kıldığını gördüm. Namazdan sonra oturup 14 kere Fatiha, 14 kere Felak, 14 kere Nas Surelerini ve 1 kere de :Tevbe Suresi 128. ve 129. ayetler [Legadceekümrasulümmin enfüsiküm azizunaleyhi maanittüm harîsun aleykümbilmü'minineraufurrahim. Feintevellevfegul hasbiyellahu le ilehe illa hüvealeyhitevekkeltü vehüve rabbülarşilazim ]ayeti kerimelerini okudu. Okumasını bitirince kendisine, yaptığını gördüğüm amelinden sordum ve bunun üzerine Rasulullah (SallallahuAleyhiveSellem):'Her kim benim yaptığımı yaparsa, kendisi için 20 makbul hac ve 20 sene makbul oruç sevabı verilir. Eğer o gün oruca niyet sabahlarsa, geçmiş ve gelecek birer sene olmak üzere iki senenin orucu gibi olur' buyurdular."Tarifini paylaştığımız bu namazlar Berat gecesinde yani 17 Mart Perşembe'yi 18 Mart Cuma'ya bağlayan gece kılınacaktır. Bu namazları akşam namazından sonra veya yatsı namazından sonra kılabilirsiniz."Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz."Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.Subhaneke'yi okuruz.Euzü-besmele çekeriz.Fatiha okuruz.Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.Rüku'ya gideriz.Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.Ayağa kalkarak kıyama dururuz.Besmele çekeriz.Fatiha okuruz.Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.Rüku'ya gideriz.Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz."Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.