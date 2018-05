Berat Kandili bugün mü?, Kandil tarihleri, Kadir Gecesi tarihleri ne zaman?

Diyanet İşleri, 2018 yılının dini takvimini açıklamıştı. Peki bu takvime göre Berat, Mevlid kandilleri hangi tarihe denk geliyor? Ramazan ayı ise bu yıl Mayıs ayında başlayacak ve sonrasında Ramazan bayramı gelecek. İşte tüm tarihleri sizler için derledik.22 Mart 2018 Perşembe günü Regaip Kandili.13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.RAMAZAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBERAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 15 HAZİRAN 2018 CUMARAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİRAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 17 HAZİRAN 2018 PAZARKURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİKURBAN BAYRAMI 1. GÜN 21 AĞUSTOS 2018 SALIKURBAN BAYRAMI 2. GÜN 22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBAKURBAN BAYRAMI 3. GÜN 23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBEKURBAN BAYRAMI 4. GÜN 24 AĞUSTOS 2018 CUMAZamanın her anı değerlidir ve boşa harcanan zamanın telafisi mümkün değildir. Bu nedenle insan ömrünün her anı çok değerlidir. Ancak bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğer zamanlardan daha fazladır. Regaip gecesinin içinde bulunduğu Recep ayı da bunlardan biridir. Halk dilinde "üç aylar" olarak anılan rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan manevi bir mevsime girişimizin habercisidir. Milletimizin "kandil" olarak adlandırdığı bu geceler, gönül evlerimizi aydınlatan ışıklardır.Tarihimizde Osmanlı padişahı II.Selim döneminde (1566-1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir.Regaip kandili bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için "reg,ibiye" denilen şiirler yazılmıştır.Reg,ib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ib,detlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 21 Mart ile 22 Mart'ı bağlayan gece idrak edilecek.İbadetlerine yön vermek isteyen vatandaşların merak ettiği 2018 Kandil günleri ise aşağıda sıralanmıştır. Buna göre;Miraç Kandili 13/14 Nisan 2018 Cuma'yı Cumartesiye bağlayan geceBerat Kandili 30 Nisan/01 Mayıs 2018 Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan geceMevlid Kandili 19/20 Kasım 2018 Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan geceBerat kelimesi; borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma gibi m,n,lara gelir. Bu gece, Allahü te,l,nın ihs,n ettiği bütün ni'metlere şükretmeli, yapılan hatalar, günahlar için de tevbe istigfar etmeli, Cehennem ateşinden kurtulmayı istemelidir. Berat (Beraet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. Berat Kandili aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılır. Haliyle bu gecede günahlarınız için tövbe edip dua etmeyi ihmal etmeyin.Berat Kandili fazileti bol bir gecedir. Bu gecede amel defteri yazılır. O yıl içinde doğaca ve ölecek olanlar ile rızıklar Berat Kandili gecesinde amel defterine işlenir. Berat (Beraet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. Berat Kandili aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılır.Kur'an-ı Kerim'de, suçsuzluk, kurtuluş belgesi (Kamer, 54/43) ve müşriklerle her türlü ilişkiyi kesme, onlardan uzak durma (Tevbe, 9/1) anlamlarında iki yerde ber,et kelimesi geçmektedir. Hadislerde ise genellikle, günahtan kurtulma, bir iş veya zümreden uzak durma anlamlarında kullanılmıştır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.-Bu gece herkesin amelleri Allahü te,l,ya arz olunur.1. Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanması.2. Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı olması.3. İl,hi rahmetin bütün ,lemi kuşatması.4. Allah'ın af ve bağışlamasının coşması.5. Peygamberimize tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması.Beraet gecesinde kılınması tavsiye edilen Hayır Namazı vardır. 100 rekatlık bu namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine n,il olur. Namaza şöyle niyet edilir;"Ya rabbi , niyet ettim rız,-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı il,hîne , feyz-i il,hîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süed, defterine kaydeyle"Her rekatte Fatiha'dan sonra 10 İhlas-ı Şerif okunur. İki rekatte bir selam verilerek 100 rekate tamamlanır.Namazdan sonra ; All,hü Te,l,'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlull,h Efendimiz'in isimlerinden "T,h,"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur. Bunlar;1.İstiğfar:2.Salevat-ı Şerife (All,hümme salli al, seyyidin, muhammedin ve al, ,li seyyidin, muhammed)3.Fatiha-i Şerife4.Ayet'ül-Kürsî5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad c,eküm)6. 14 kere Y,sîn, Y,sîn ... dedikten sonra 1 Y,sîn-i Şerîf.(Y,sîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)7.İhlas-ı Şerif8.Felak Sûresi9.N,s Sûresi10. "Sübh,nall,hi ve'l-hamdü lill,hi vel, il,he illall,hü vall,hü ekber. Vel, havle vel, kuvvete ill, bill,hi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(All,hümme salli al, seyyidin, muhammedin ve al, ,li seyyidin, muhammed).