Haber Tarihi: 24 Aralık 2023 14:49 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 14:49

Benzine zam var mı bugün (bu akşam) 24 Aralık 2023 - Son dakika güncel benzin fiyatları

Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün (bu akşam) akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 24 Aralık 2023 benzine zam var mı, benzin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte son dakika güncel benzin fiyatları

Benzine zam var mı bugün (bu akşam) 24 Aralık 2023 - Son dakika güncel benzin fiyatları
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki benzine zam var mı, gelecek mi? İşte 24 Aralık güncel benzin fiyatları...

BENZİNE ZAM VAR MI?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. 24 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İndirim kısa sürdü

7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Motorine gelen indirimlerin ardından benzine de 1 lira 65 kuruş indirim gelmişti.

24 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 32,93 TL

Motorin fiyatı: 35,43 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 32,98 TL

Motorin fiyatı: 35,49 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 33,68 TL

Motorin fiyatı: 36,15 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 33,78 TL

Motorin fiyatı: 36,31 TL

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