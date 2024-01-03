Benzine zam var mı? Bugün (bu akşam) 2024

Son dakika haberine göre, akaryakıt fiyatlarına otomatik ÖTV artışı yapılacak. Akaryakıt ÖTV'sine yüzde 25.6 zam yapılacak ve benzinin litre fiyatına 2.30 lira, motorinin litre fiyatına ise 2.16 lira artış bekleniyor. Alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı da yüzde 25.6 oranında artırılacak.

Bu değişiklik, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranı olan yüzde 25.6'lık artışı temel alıyor.

1 litre 95 oktanlı benzinden alınan ÖTV tutarı, 7.5265 liradan 2.30 liralık artışla (1.92 kuruş + yüzde 20 KDV yani 38 kuruş) 9 lira 82 kuruşa çıkarılacak.



Motorinin 7.05 lira olan ÖTV'si ise 1.80 liralık enflasyon farkı ve 36 kuruşluk KDV ile 2 lira 16 kuruş civarında artırılacak, böylece 9 lira 21 kuruş olacak.



Bu artış oranları, Cumhurbaşkanı tarafından verilen iptal yetkisi kullanılmazsa doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak. Öte yandan alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı da yüzde 25.6 oranında artırılacak, bu kapsamda 1 litre rakının ÖTV'si 478 liraya çıkacak.

Benzin: 34,45 lira

Motorin: 37,15 lira



Benzin fiyatı: 35,17 lira

Motorin fiyatı: 37,77 lira



Benzin fiyatı: 35,36 lira

Motorin fiyatı: 38,02 lira