Haber Tarihi: 03 Ocak 2024 10:45 - Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 10:45

Benzine zam var mı? Bugün (bu akşam) 2024

Son dakika... Bugün (bu akşam) benzin ve motorine zam iddiası... Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişiklik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da değiştiriyor. 3 Ocak 2024 Çarşamba günü, mazot ve benzine minimum 3 TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı beklentisi oluştu. Peki, Bugün (bu akşam) benzine zam var mı? İşte 3 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine zam var mı? Bugün (bu akşam) 2024
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Son dakika haberine göre, akaryakıt fiyatlarına otomatik ÖTV artışı yapılacak. Akaryakıt ÖTV'sine yüzde 25.6 zam yapılacak ve benzinin litre fiyatına 2.30 lira, motorinin litre fiyatına ise 2.16 lira artış bekleniyor. Alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı da yüzde 25.6 oranında artırılacak.

Bu değişiklik, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranı olan yüzde 25.6'lık artışı temel alıyor.

1 litre 95 oktanlı benzinden alınan ÖTV tutarı, 7.5265 liradan 2.30 liralık artışla (1.92 kuruş + yüzde 20 KDV yani 38 kuruş) 9 lira 82 kuruşa çıkarılacak.

Motorinin 7.05 lira olan ÖTV'si ise 1.80 liralık enflasyon farkı ve 36 kuruşluk KDV ile 2 lira 16 kuruş civarında artırılacak, böylece 9 lira 21 kuruş olacak.

Bu artış oranları, Cumhurbaşkanı tarafından verilen iptal yetkisi kullanılmazsa doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak. Öte yandan alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı da yüzde 25.6 oranında artırılacak, bu kapsamda 1 litre rakının ÖTV'si 478 liraya çıkacak.

Güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul

Benzin: 34,45 lira
Motorin: 37,15 lira

Ankara

Benzin fiyatı: 35,17 lira
Motorin fiyatı: 37,77 lira

İzmir

Benzin fiyatı: 35,36 lira
Motorin fiyatı: 38,02 lira
 
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