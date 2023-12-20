Haber Tarihi: 20 Aralık 2023 11:43 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 11:43

Benzine zam var mı bugün (bu akşam) 20 Aralık 2023 - Son dakika güncel benzin fiyatları

Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün (bu akşam) akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 20 Aralık 2023 benzine zam var mı, benzin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte son dakika güncel benzin fiyatları

Benzine zam var mı bugün (bu akşam) 20 Aralık 2023 - Son dakika güncel benzin fiyatları
Abone Ol
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki benzine zam var mı, gelecek mi? İşte 20 Aralık güncel benzin fiyatları...

BENZİNE ZAM VAR MI?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. 20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İndirim kısa sürdü

7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Motorine gelen indirimlerin ardından benzine de 1 lira 65 kuruş indirim gelmişti.

20 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 32,93 TL

Motorin fiyatı: 35,43 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 32,98 TL

Motorin fiyatı: 35,49 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 33,68 TL

Motorin fiyatı: 36,15 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 33,78 TL

Motorin fiyatı: 36,31 TL

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Kayserispor Fenerbahçe canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Kayserispor - FB maçı canlı izle şifresiz HD Gündem Kayserispor Fenerbahçe canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Kayserispor - FB maçı canlı izle şifresiz HD
Galatasaray'da yönetim derbi için kesenin ağzını açtı Galatasaray Galatasaray'da yönetim derbi için kesenin ağzını açtı
Rıza Çalımbay'ın kritik dönemeci Beşiktaş Rıza Çalımbay'ın kritik dönemeci
Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı Fenerbahçe Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı
Galatasaray - Karagümrük maç kadrosu, muhtemel ilk 11 - Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Gündem Galatasaray - Karagümrük maç kadrosu, muhtemel ilk 11 - Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?
Kayserispor Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel ilk 11 - Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Gündem Kayserispor Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel ilk 11 - Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Antalyaspor Kasımpaşa canlı izle şifresiz Gündem Antalyaspor Kasımpaşa canlı izle şifresiz
Beşiktaş'ta yönetimin beklentisi 20 milyon euro Beşiktaş Beşiktaş'ta yönetimin beklentisi 20 milyon euro
Rıza Çalımbay: 'İster 2 maç, ister 10 maç! Sorun yok' Beşiktaş Rıza Çalımbay: "İster 2 maç, ister 10 maç! Sorun yok"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Emre Belözoğlu: "Meler'den 3 kez özür diledim"
2
Kayserispor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
3
Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Yapacak bir şey yok!"
4
Galatasaray - Fatih Karagümrük: Muhtemel 11'ler
5
Elif Elmas için 25 milyon euro!
6
İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
7
Kayserispor'dan flaş paylaşım!

SON HABERLER

yukarı ok