Benzine zam var mı bugün (bu akşam) 20 Aralık 2023 - Son dakika güncel benzin fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki benzine zam var mı, gelecek mi? İşte 20 Aralık güncel benzin fiyatları...



BENZİNE ZAM VAR MI?



Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. 20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.



İndirim kısa sürdü



7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Motorine gelen indirimlerin ardından benzine de 1 lira 65 kuruş indirim gelmişti.



20 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



Güncel akaryakıt fiyatları



İstanbul Anadolu Yakası



Benzin fiyatı: 32,93 TL



Motorin fiyatı: 35,43 TL



İstanbul Avrupa Yakası



Benzin fiyatı: 32,98 TL



Motorin fiyatı: 35,49 TL



Ankara



Benzin fiyatı: 33,68 TL



Motorin fiyatı: 36,15 TL



İzmir



Benzin fiyatı: 33,78 TL



Motorin fiyatı: 36,31 TL





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