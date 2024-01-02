Haber Tarihi: 02 Ocak 2024 19:07 - Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 19:07

Benzine zam var mı? Bugün (bu akşam) 2 Ocak 2024

Son dakika... Bugün (bu akşam) benzin ve motorine zam iddiası... Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişiklik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da değiştiriyor. 3 Ocak 2024 Çarşamba günü, mazot ve benzine minimum 3 TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı beklentisi oluştu. Peki, Bugün (bu akşam) benzine zam var mı? İşte 2 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine zam var mı? Bugün (bu akşam) 2 Ocak 2024
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Yeni yıla sayılı gün kala Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları merak ediliyor. 

ekonomim.com'un haberine göre, Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ile motorin fiyatları takip edilirken, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü motorin ve benzine 3 lira ÖTV zammı bekleniyor.

Son olarak 20 Aralık Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 49 kuruş, 22 Aralık Cuma itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapılmıştı. 

Güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul

Benzin: 34,45 lira
Motorin: 37,15 lira

Ankara

Benzin fiyatı: 35,17 lira
Motorin fiyatı: 37,77 lira

İzmir

Benzin fiyatı: 35,36 lira
Motorin fiyatı: 38,02 lira
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