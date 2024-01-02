Benzine zam var mı? Bugün (bu akşam) 2 Ocak 2024

Yeni yıla sayılı gün kala Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları merak ediliyor.



ekonomim.com'un haberine göre, Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ile motorin fiyatları takip edilirken, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü motorin ve benzine 3 lira ÖTV zammı bekleniyor.



Son olarak 20 Aralık Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 49 kuruş, 22 Aralık Cuma itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapılmıştı.



Güncel akaryakıt fiyatları;



İstanbul



Benzin: 34,45 lira

Motorin: 37,15 lira



Ankara



Benzin fiyatı: 35,17 lira

Motorin fiyatı: 37,77 lira



İzmir



Benzin fiyatı: 35,36 lira

Motorin fiyatı: 38,02 lira

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