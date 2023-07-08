Benzine zam var mı? 8 Temmuz benzin, motorin, mazot fiyatları

Son dakika...Motorine zam var mı? 8 Temmuz 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Katma Değer Vergisi (KDV) yükseldi.Böylelikle yüzde 8 KDV oranı yüzde 10, yüzde 18 KDV oranı ise yüzde 20 arttı.Ardından gözler akaryakıta çevrildi.Benzin ve motorin ürünlerinden alınan ÖTV de artışa geçecek. Söz konusu artış akaryakıta zam olarak yansıyacak.Böylelikle, litrede benzinde 2,5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınırken, bu ÖTV'ye şimdi de yüzde 20'lik KDV uygulanacak.Teklifin yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL'ye yükselecek.KDV de eklenince benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş zam olacak. Motorinde ise 37 kuruşluk zam gündeme gelecek.Oto gazın ÖTV'si de yine yüzde 14,82 oranında zamlanacak.Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,78 TL'ye, Ankara'da 25,23 TL'ye, İzmir'de 25,35 TL'ye yükselecek.Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 26,19 TL, Ankara'da 26,64 TL, İzmir'de 26,67 TL seviyesinde bulunuyor.Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.Öte yandan, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere oto gazın (LPG) litre fiyatına ise 65 kuruş indirim gelecek.İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,14 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,84 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,25 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 26,19 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,90 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,33 TLBenzin fiyatı: 26,64 TLMotorin fiyatı: 24,37 TLLPG fiyatı: 11,46 TLBenzin fiyatı: 26,68 TLMotorin fiyatı: 24,40 TLLPG fiyatı: 11,32 TLTürkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.