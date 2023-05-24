Haber Tarihi: 24 Mayıs 2023 14:02 - Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 14:02

Benzine zam var mı? 24 Mayıs (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

Benzine, motorine, mazota zam var mı? sorusu 24 Mayıs (bu gece) benzine zam gelecek iddiası sonrasında tekrar gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Benzine zam var mı? 24 Mayıs (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?
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Benzine zam var mı? 24 Mayıs 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları... MOTORİNE ZAM VAR MI? 24 MAYIS (BU GECE)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki hareketlilik de devam ediyor.

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 77 kuruşluk fiyat artışına gidildi. Artış pompa fiyatlarına yansıdı.

Motorin fiyatlarında ise değişikliğe gidilmedi.

BENZİN FİYATI 20 LİRAYI AŞTI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da yeniden 20 lirayı aştı.

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,57 liraya, motorin litre fiyatı ise 19,33-19,39 liradan satılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE


İstanbul

Motorin litresi 19.34

Benzinin litresi 19.81

Ankara

Motorin litresi 19.7

Benzinin litresi 20.16

İzmir

Motorin litresi 19.08

Benzinin litresi 20.15

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

 

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