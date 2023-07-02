Haber Tarihi: 02 Temmuz 2023 09:13 - Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2023 09:13

Benzine zam var mı? 2 Temmuz motorin, benzin, mazot fiyatları

Son dakika... Benzine, motorine, mazota zam var mı? sorusu 2 Temmuz (bu gece) benzine zam gelecek iddiası sonrasında tekrar gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Benzine zam var mı? 2 Temmuz motorin, benzin, mazot fiyatları
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Son dakika...Benzine zam var mı? 2 Temmuz 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...
MOTORİNE ZAM VAR MI? 2 TEMMUZ (BU GECE)
Döviz kurlarındaki artış, akaryakıtta zamları beraberinde getiriyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 3 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam gelecek.

Motorinde ise pazartesi gecesi fiyat değişimi olmayacak.

Motorine en son 20 Haziran'da 1,65 TL zam gelmişti.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Zam sonrası benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,19 TL'ye, Ankara'da 26,64 TL'ye, İzmir'de 26,67 TL'ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,87 TL, Ankara'da 24,32 TL, İzmir'de 24,44 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.


BENZİNE ZAM VAR MI?  2 TEMMUZ (BU GECE)

Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

Piyasa kaynaklarından alınan bilgiye göre, pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak. Benzine 3,36 TL, motorine 4,37 TL zam yapılmış bir zam da LPG'ye geliyor.

Haziran ayı boyunca hem motorin litre fiyatları hem de benzin fiyatı peş peşe zamlanmıştı. Mazot fiyatı toplamda 4,37 TL, benzin litre fiyatı ise 3,36 TL artmıştı. Böylece akaryakıt fiyatları iki grupta da ortalama olarak 24 liranın üzerine yükseldi.

Ancak dolar kurunda yaşanan artış nedeniyle 26 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren LPG fiyatları da 66 kuruş zamlanacak.

 2 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI


Ankara akaryakıt fiyatları

Benzinin litre fiyatı 24,51 TL

Motorinin litre fiyatı 24,29 TL

LPG litre fiyatı 11,95 TL

İstanbul akaryakıt fiyatları

Benzinin litre fiyatı 24,06 TL

Motorinin litre fiyatı 23,85 TL

LPG litre fiyatı 11,91 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzinin litre fiyatı 24,61 TL

Motorinin litre fiyatı 24,47 TL

LPG litre fiyatı 11,73 TL

LPG (Otogaz): 10.66 TL

ASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

 

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