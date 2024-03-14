Benzine zam var mı? 14 Mart 2024 Bugün (bu gece) benzine zam gelecek mi?

Akaryakıtta son dakika gelişmesi... Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Motorin ve benzine 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. 14 Mart 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar?



Benzine zam var mı? 14 Mart 2024



Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dün, 83,01 dolara kadar yükseldi. Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsünün ülkede talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.



Benzin grubunda 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubunda da 1 lira 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor.



Güncel akaryakıt fiyatları



İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 40.44 TL



İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.69 TL



İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 40.53 TL



İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.76 TL



Ankara'da benzin litre fiyatı: 41.25 TL



Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.54 TL



İzmir'de benzin litre fiyatı: 41.45 TL



İzmir'de motorin litre fiyatı: 41.75 TL

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