Benzine motorine zam var mı? 11 Agustos akaryakıta, mazota zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları

Son dakika...Motorine, benzine zam var mı, gelecek mi? 11 Agustos 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları... MOTORİNE ZAM VAR MI? 11 AGUSTOS (BU GECE)
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorin grubuna 11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,80 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.
En son motorine 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 1.07 lira zam geldi. Böylelikle motorin fiyatları benzin fiyatlarını geçmiş oldu.
Daha önce 2 TL zam yapılan benzin fiyatlarında ise herhangi bir zam ya da indirim haberi yok.
Öte yandan 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere ise otogaz (LPG) grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam geldi. AKARYAKITTA KDV ARTIŞI
Akaryakıtta 16 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 5 TL'lik ÖTV artışı gerçekleştirilmiş, KDV'nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına artış 6 TL olarak yansımıştı.
Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 80'in üzerinde zam yapıldı.
Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL; motorin fiyatları 18,59 TL seviyesindeydi.
LPG ZAM VAR MI? 11 AGUSTOS (BU GECE)
LPG'ye 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 liralık zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 35,35 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36,09 TL'de satılıyor. SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELİYOR
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklik devam ediyor.
Salı gününden geçerli olmak üzre motorine 1,07 TL zam
bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 35.35 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.09 liradan satılıyor. BENZİNE ZAM VAR MI? 11 AGUSTOS (BU GECE)
KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıta her gün yeni bir zam geliyor. 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorine 1 lira 55 kuruşluk zam geldi. Zam pompa fiyatına yansıtıldı.
Ancak benzine yeni bir zam geliyor. Salı günü 2 TL zam bekleniyor.
ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi. 15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litresi ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL oldu.
Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgiye göre 21 Temmuz Cuma günü itibariyle motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam bekleniyor.
14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 13 lira 80 kuruş zam geldi. GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖREİstanbul
Motorin litresi 36.55
Benzinin litresi 36.13 Ankara
Motorin litresi 37.03
Benzinin litresi 36.63 İzmir
Motorin litresi 37.17
Benzinin litresi 36.74
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.