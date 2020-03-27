Benzine 13 kuruş zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam geldi.

27 Mart 2020 17:03
Benzine 13 kuruş zam yapıldı
Ankara ve İzmir'de ortalama 5,17 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,30 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,08 liradan 5,21 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak: AA

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