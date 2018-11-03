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Benzia'dan şok paylaşım!

Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Yassine Benzia, ikinci yarısında oyundan çıktığı Galatasaray maçının ardından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Benzia'dan şok paylaşım!
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03 Kasım 2018 00:22
2-2 biten Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında oyunda çıkan Yassine Benzia, maç sonunda Instagram hesabında flaş bir paylaşımda bulundu.

İkinci yarının başında oyundan çıkan Benzia, ''Her zaman ben! Saçma bir karar. Futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar.'' paylaşımında bulundu.

Benzia, ilk 45 dakika oyunda kalmış ancak isabetli bir şut sağlayamamıştı.

Benzia'nın pozisyonunu Ali Ece şu şekilde değerlendirdi; "Benzia'nın topçuluğuna aldanıp şöyle iyi böyle iyi dedik, yaptığı harekete bak, yüzümüzü elli kere kara çıkardı. Maçtan sonra sıcağı sıcağına hocasına, takım arkadaşına, yönetime sallayan futbolcu tipi azalarak bitsin. Profesyonellik bu değil."



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