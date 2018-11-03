Benzia'dan şok paylaşım!

??@aliececom: "Benzia'nın topçuluğuna aldanıp şöyle iyi böyle iyi dedik, yaptığı harekete bak, yüzümüzü elli kere kara çıkardı. Maçtan sonra sıcağı sıcağına hocasına, takım arkadaşına, yönetime sallayan futbolcu tipi azalarak bitsin. Profesyonellik bu değil." pic.twitter.com/DBMadWZw9k



— Tivibu Spor (@tivibuspor) 2 Kasım 2018

2-2 biten Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında oyunda çıkan, maç sonunda Instagram hesabında flaş bir paylaşımda bulundu.İkinci yarının başında oyundan çıkan Benzia,paylaşımında bulundu.Benzia, ilk 45 dakika oyunda kalmış ancak isabetli bir şut sağlayamamıştı.Benzia'nın pozisyonunu Ali Ece şu şekilde değerlendirdi; "Benzia'nın topçuluğuna aldanıp şöyle iyi böyle iyi dedik, yaptığı harekete bak, yüzümüzü elli kere kara çıkardı. Maçtan sonra sıcağı sıcağına hocasına, takım arkadaşına, yönetime sallayan futbolcu tipi azalarak bitsin. Profesyonellik bu değil."