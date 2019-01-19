FENERBAHÇE'DE TARİHİ GEÇİYOR

Forma giydiği 11 lig maçında 7 şut çeken Benzia, bunların birinde bile kaleyi bulamadı. Yüzde 80.6 pas ortalaması yakalayan, yüzde 59.3 uzun pas ortalamasına sahip olan Benzia 11 maçta sadece 1 kez asist yapabildi ve büyük bir hayal kırıklığı yarattı.Fenerbahçe'nin bir diğer Cezayirli oyuncusu Slimani de 14 maçta sadece 1 kez rakip ağları havalandırarak, çok kötü bir performans sergiledi. Yakaladığı pozisyonların sadece yüzde 3'ünü gole çevirerek felaket bir istatistik yakalayan Slimani, 1165 dakikada bir gol bularak belki de Fenerbahçe tarihinin en başarısız forveti olmuş oldu. Daha önce Portekiz liginde gol krallığı bulunan Slimani'nin Ersun Yanal yönetiminde ikinci devre kendini bulup bulmayacağı merak konusu.