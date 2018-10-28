Benzia: 'Fenerbahçe'de kalıcı olacağım'

satın alma opsiyonuyla kiraladığı, takımında kalıcı olmak istediğini söyledi.Cezayirli futbolcu, "Şu anda kiralık bir futbolcuyum. Kendimi ispatlayıp kalıcı olacağım. Fenerbahçe isterse opsiyonu kullanabilir. Bunu istemelerini sağlamak benim elimde." şeklinde konuştu.Benzia sözlerini "Öncelikle şu anda maçlar kazanmamız gerekiyor. Ankaragücü maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz" ifadeleriyle tamamladı.Fenerbahçe'de 6 maça çıkan Yassine Benzia, 424 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.