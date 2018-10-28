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Benzia: "Fenerbahçe'de kalıcı olacağım"

Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Benzia, "Şu anda kiralık bir futbolcuyum. Kendimi ispatlayıp kalıcı olacağım" dedi.

Kaynak: Takvim
Benzia: 'Fenerbahçe'de kalıcı olacağım'
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28 Ekim 2018 05:02
Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiraladığı Benzia, takımında kalıcı olmak istediğini söyledi.

"KENDİMİ İSPATLAYACAĞIM"

Cezayirli futbolcu, "Şu anda kiralık bir futbolcuyum. Kendimi ispatlayıp kalıcı olacağım. Fenerbahçe isterse opsiyonu kullanabilir. Bunu istemelerini sağlamak benim elimde." şeklinde konuştu. 

"ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYORUZ"

Benzia sözlerini "Öncelikle şu anda maçlar kazanmamız gerekiyor. Ankaragücü maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz" ifadeleriyle tamamladı.

Fenerbahçe'de 6 maça çıkan Yassine Benzia, 424 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

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