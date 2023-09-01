Benzemalı Al Ittihad, Mitrovic'e boyun eğdi

Suudi Arabistan Pro Lig 5. hafta maçında Al Hilal, lider Al Ittihad'a konuk oldu.



Prens Abdullah Al-Faisal Stadı'nda oynanan ve nefesleri kesen maç 4-3'lük Al-Hilal galibiyetiyle sona erdi.



Al Ittihad 16'da Romarinho'nun golüyle perdeyi açarken Al Hilal 20'de Mitrovic ile dengeyi sağladı. 38'de Benzema ve 45+8'de Hamdallah'ın golleriyle Al Ittihad ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.



İkinci yarıda sahneye çıkan Aleksandar Mitrovic 60 ve 65'de penaltıdan attığı golle maça dengeyi getirdi. 71'de Al Dawsari'nin golü ise 4-3'lük skorla Al Hilal'in galibiyetini ilan etti.



Bu sonuçla lider Al Ittihad 12 puanda kalırken Al Hilal ise 13 puana yükseldi ve maç fazlasıyla zirveye yerleşti.



