Benzemalı Al Ittihad, Mitrovic'e boyun eğdi

Suudi Arabistan Pro Lig 5. hafta maçında Al Hilal, lider Al Ittihad'ı geriden gelerek 4-3 mağlup etti ve maç fazlasıyla zirveye çıktı.

, Fotoğraf; Imago
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Benzemalı Al Ittihad, Mitrovic'e boyun eğdi
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01 Eylül 2023 23:16
Suudi Arabistan Pro Lig 5. hafta maçında Al Hilal, lider Al Ittihad'a konuk oldu.

Prens Abdullah Al-Faisal Stadı'nda oynanan ve nefesleri kesen maç 4-3'lük Al-Hilal galibiyetiyle sona erdi.

Al Ittihad 16'da Romarinho'nun golüyle perdeyi açarken Al Hilal 20'de Mitrovic ile dengeyi sağladı. 38'de Benzema ve 45+8'de Hamdallah'ın golleriyle Al Ittihad ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda sahneye çıkan Aleksandar Mitrovic 60 ve 65'de penaltıdan attığı golle maça dengeyi getirdi. 71'de Al Dawsari'nin golü ise 4-3'lük skorla Al Hilal'in galibiyetini ilan etti.

Bu sonuçla lider Al Ittihad 12 puanda kalırken Al Hilal ise 13 puana yükseldi ve maç fazlasıyla zirveye yerleşti.

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