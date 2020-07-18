Benzema'dan Nusret'e Erzurumspor kutlaması!

Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema, ünlü restoran zincirleri sahibi Nusret Gökçe'yi kutladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Benzema'dan Nusret'e Erzurumspor kutlaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2020 21:48
İspanya devi Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, Erzurumlu ünlü restoran zincirleri sahibi Nusret Gökçe'yi, Erzurumspor'un şampiyonluğundan ötürü kutladı.

Erzurumspor, sezonun son haftasında Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek TFF 1. Lig'de sezonu 2. sırada bitirip Süper Lig'e yükselmişti.

Benzema, instagram'dan yaptığı paylaşıma Nusret Gökçe'yi etiketleyerek, "Şampiyon" yazdı.

Benzema'nın paylaşımı;





SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için