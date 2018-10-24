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Benzema'dan Lopetegui'ye destek açıklaması

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Viktoria Plzen karşılaşması sonrası konuştu

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Benzema'dan Lopetegui'ye destek açıklaması
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24 Ekim 2018 16:38
Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında evinde Viktoria Plzen'in 2-1 mağlup eden Real Madrid'de 1 golün sahibi Benzema, maç sonrası basına önemli açıklamalarda bulundu.

Fransız yıldız, "Yorulmadım, sadece daha fazla gol atmama gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Gol atmak için motivasyonunun fazlasıyla yeterli olduğunu belirten 30 yaşındaki yıldız golcü, "Gol atabilmek için çok fazla motive durumdayım. Çünkü, bu benim düşüncemde en öne çıkan detay ve bunu yapmak istiyorum" dedi.

"LOPETEGUİ'YE GÜVENİYORUZ"

Son zamanlarda alınan kötü sonuçlar sonrası sıkça eleştirilen teknik direktör Lopetetgui'ye de değinen Benzema, "Teknik direktörümüze güveniyoruz. Sonuçları sadece ona veya futbolculara bağlayamazsınız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda daha fazla kazanmaları gerektiğini ifade eden Karim Benzema, "Takım bazında bizi seçtiği için daha fazlasını yapıp birlikte kazanmaya başlamalıyız." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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