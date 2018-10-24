Benzema'dan Lopetegui'ye destek açıklaması

"LOPETEGUİ'YE GÜVENİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında evinde Viktoria Plzen'in 2-1 mağlup eden Real Madrid'de 1 golün sahibi Benzema, maç sonrası basına önemli açıklamalarda bulundu.Fransız yıldız,ifadelerini kullandı.Gol atmak için motivasyonunun fazlasıyla yeterli olduğunu belirten 30 yaşındaki yıldız golcü,dedi.Son zamanlarda alınan kötü sonuçlar sonrası sıkça eleştirilen teknik direktör Lopetetgui'ye de değinen Benzema,ifadelerini kullandı.Konuşmasının sonunda daha fazla kazanmaları gerektiğini ifade eden Karim Benzema,diyerek konuşmasını sonlandırdı.