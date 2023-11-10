Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 13. hafta maçında Al Ittihad ile Abha karşı karşıya geldi.



Prince Abdullah Al-Faisal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Al Ittihad, Benzema'nın yıldızlaşıp hat-trick yaptığı maçta 4-2 yenerek 5 maç aradan sonra zafere uzandı.



Al Ittihad'e galibiyeti getiren golleri 38 (P), 67 ve 69. dakikalarda Karim Benzema, 54. dakikada Coronado kaydetti. Konuk ekip Abha'nın golleriyse 51. dakikada Karl Toko Ekambi ile 85. dakikada Fahad Jumayah'dan geldi.



Bu sonucun ardından Al Ittihad, puanını 24'e yükseltti. Konuk ekip Abha ise 13 puanda kaldı.



Önümüzdeki maç haftasında Al Ittihad, Al Ettifaq deplasmanına gidecek. Abha, Damac FC'ye konuk olacak.





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