İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Eibar ile kozlarını paylaştı. Municipal de Ipurua Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid ilk yarıda attığı gollerle 3-1 kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Benzema,13. dakikada Benzema'nın asistinde Modric ve 90+2. dakikada yine Benzema'nın asistinde Lucas Vazquez'den geldi. Eibar'ın tek sayısını ise 28. dakikada Kike kaydetti.
Üst üste 4. galibiyetini alan Real Madrid, 29 puanla 2. sıraya yerleşti. 2 maç sonra yeeilen Eibar ise 15 puanda kaldı.
La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid evinde Granada'yı konuk edecekken, Eibar deplasmanda Alaves'e konuk olacak.
Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Benzema,13. dakikada Benzema'nın asistinde Modric ve 90+2. dakikada yine Benzema'nın asistinde Lucas Vazquez'den geldi. Eibar'ın tek sayısını ise 28. dakikada Kike kaydetti.
Üst üste 4. galibiyetini alan Real Madrid, 29 puanla 2. sıraya yerleşti. 2 maç sonra yeeilen Eibar ise 15 puanda kaldı.
La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid evinde Granada'yı konuk edecekken, Eibar deplasmanda Alaves'e konuk olacak.