Benzema yanıyor, Real Madrid kazanıyor

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Eibar'ı 3-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Benzema yanıyor, Real Madrid kazanıyor
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21 Aralık 2020 00:55
İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Eibar ile kozlarını paylaştı. Municipal de Ipurua Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid ilk yarıda attığı gollerle 3-1 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Benzema,13. dakikada Benzema'nın asistinde Modric ve 90+2. dakikada yine Benzema'nın asistinde Lucas Vazquez'den geldi. Eibar'ın tek sayısını ise 28. dakikada Kike kaydetti.

Üst üste 4. galibiyetini alan Real Madrid, 29 puanla 2. sıraya yerleşti. 2 maç sonra yeeilen Eibar ise 15 puanda kaldı.

La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid evinde Granada'yı konuk edecekken, Eibar deplasmanda Alaves'e konuk olacak.



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