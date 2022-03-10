Benzema ve Mbappe golleriyle tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG'nin Real Madrid ile karşı karşıya geldiği maçta ortaya ilginç rakamlar çıktı.



Real Madrid'in tur atladığı karşılaşmada PSG'nin tek golünü atan Kylian Mbappe, son 14 Şampiyonlar Ligi maçında 14. golünü atarak formunu bir kez daha gösterdi. Mbappe ayrıca PSG tarihinde en çok gol atan 2. oyuncu olarak Zlatan Ibrahimovic'i geride bıraktı ve 157 gole ulaştı.



Benzema da tarihe geçti



Karim Benzema, PSG karşısında 61, 76 ve 78. dakikada attığı gollerle tarihe geçti.



Fransız yıldız PSG karşısında yaptığı hat-trickle Şampiyonlar Ligi tarihinin bir maçta 3 gol atan en yaşlı futbolcusu oldu.



Karim Benzema, 18 Şampiyonlar Ligi takviminde arka arkaya gol atan ilk oyuncu olmayı da başardı.





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