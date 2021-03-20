Karim Benzema geri döndü!



⚽️⚽️ vs Celta

⚽️ vs Atalanta

⚽️⚽️ vs Elche

⚽️ vs Atletico

⚽️ vs Valencia

⚽️ vs Getafe pic.twitter.com/IjOeXrt9hw



— Sporx (@sporx) March 20, 2021

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Balaidos Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-1'lik skorla kazandı.Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 20. ve 30. dakikalarda Fransız yıldız Karim Benzema ile 90+3. dakikada Asensio'dan geldi. Celta Vigo'nun tek sayısını ise 40. dakikada Santi Mina kaydetti.Real Madrid, 2016'dan sonra ilk kez deplasmanda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı (6 galibiyet, 4 beraberlik). Karim Benzema ise oynadığı son 5 maçta 7 gol atarak, eski yıldız Cristiano Ronaldo'nun takımdaki performansına benzer bir performans sergiledi.Bu galibiyetle üst üste 2. kez 3 puanı hanesine yazdıran Real Madrid, 60 puana yükseldi ve 63 puanlı, 1 maçı eksik Atletico Madrid'i takibini sürdürdü. 3 maç sonra yenilen Celta Vigo ise 34 puanla 11. sırada kaldı.La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid evinde Eibar ile karşılaşacak, Celta Vigo ise Alaves deplasmanına gidecek.