İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Balaidos Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-1'lik skorla kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 20. ve 30. dakikalarda Fransız yıldız Karim Benzema ile 90+3. dakikada Asensio'dan geldi. Celta Vigo'nun tek sayısını ise 40. dakikada Santi Mina kaydetti.
Real Madrid, 2016'dan sonra ilk kez deplasmanda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı (6 galibiyet, 4 beraberlik). Karim Benzema ise oynadığı son 5 maçta 7 gol atarak, eski yıldız Cristiano Ronaldo'nun takımdaki performansına benzer bir performans sergiledi.
Bu galibiyetle üst üste 2. kez 3 puanı hanesine yazdıran Real Madrid, 60 puana yükseldi ve 63 puanlı, 1 maçı eksik Atletico Madrid'i takibini sürdürdü. 3 maç sonra yenilen Celta Vigo ise 34 puanla 11. sırada kaldı.
La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid evinde Eibar ile karşılaşacak, Celta Vigo ise Alaves deplasmanına gidecek.
Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 20. ve 30. dakikalarda Fransız yıldız Karim Benzema ile 90+3. dakikada Asensio'dan geldi. Celta Vigo'nun tek sayısını ise 40. dakikada Santi Mina kaydetti.
Real Madrid, 2016'dan sonra ilk kez deplasmanda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı (6 galibiyet, 4 beraberlik). Karim Benzema ise oynadığı son 5 maçta 7 gol atarak, eski yıldız Cristiano Ronaldo'nun takımdaki performansına benzer bir performans sergiledi.
Bu galibiyetle üst üste 2. kez 3 puanı hanesine yazdıran Real Madrid, 60 puana yükseldi ve 63 puanlı, 1 maçı eksik Atletico Madrid'i takibini sürdürdü. 3 maç sonra yenilen Celta Vigo ise 34 puanla 11. sırada kaldı.
La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid evinde Eibar ile karşılaşacak, Celta Vigo ise Alaves deplasmanına gidecek.
Karim Benzema geri döndü!
⚽️⚽️ vs Celta
⚽️ vs Atalanta
⚽️⚽️ vs Elche
⚽️ vs Atletico
⚽️ vs Valencia
⚽️ vs Getafe pic.twitter.com/IjOeXrt9hw
— Sporx (@sporx) March 20, 2021