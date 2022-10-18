Benzema: 'Ronaldo gittikten sonra farkına vardım'

Karim Benzema, Ballon d'Or ödülünü aldıktan sonra sonra açıklamalarda bulundu.



Fransız yıldız törende yaptığı açıklamada uzun yıllar kurduğu bir hayalin gerçek olduğunu belirterek, "Gen yaştan beri vazgeçmeden çalışmaya devam ettim. Cristiano Ronaldo takımdan ayrıldıktan sonra daha fazlasını yapmam gerektiğini anladım. Zidane ve Ronaldo benim için idol oldular. Ballon d'Or hayalimdi ve gerçek oldu. Şu fazla mutluyum. Yaş sadece bir sayı, hayallerim beni hep daha fazlasını yapmam için teşvik etti" sözlerini kullandı.



ZIDANE VE ANCELOTTI'NIN YORUMLARI



Real Madrid'in eski ve yeni teknik direktörleri Zinedine Zidane ile Carlo Ancelotti, Ballon d'Or'un sahibi Karim Benzema'nın ödül aldığı gece sonrası değerlendirme yaptı.



Eski oyuncusu Benzema'ya ödülünü veren isimo lan Zinedine Zidane yaptığı açıklamada, "Benzema'nın geçen sezonki gollerinin hiçbiri şans değildi. Son saniyeye kadar fark yaratabilecek bir oyuncu olmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.



Carlo Ancelotti ise Benzema'yla ilgili "Cristiano gittikten sonra takımın sorumluluğu Karim'e kaldı. Karim'in kişiliği, bununla baş etmesini sağladı. Karim Benzema, bir şarap gibi. Gün geçtikçe daha iyi oluyor" diye konuştu.



Karim Benzema geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 44 gol atmasının yanında Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonlukları yaşamıştı.





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