Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile dev bir maça çıkacak Real Madrid, bu maçta Karim Benzema'yı kullanamayabilir.



Marca'da yer alan habere göre; şu anda bireysel olarak çalışmalarına devam eden Fransız yıldızın, topla birlikte antrenman yapmasına rağmen yeterli kondisyonunun olmadığı aktarıldı.



İspanyol basının haberinde, Real Madrid'in Benzema'yı 12 Şubat'ta oynanacak Villarreal karşılaşmasında birkaç dakika da olsa kullanmayı planladığı ancak son durumun ardından böyle bir hareketin söz konusu olmadığı belirtildi.



Real Madrid, Paris Saint-Germain ile 15 Şubat Salı günü Fransa'da karşı karşıya gelecek.





İLGİLİ VİDEO