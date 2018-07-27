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Benzema noktayı koydu: "Burada mutluyum"

Real Madrid'den ayrılabileceği iddia edilen Karim Benzema son noktayı koydu ve La Liga ekibinde mutlu olduğunu açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Benzema noktayı koydu: 'Burada mutluyum'
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27 Temmuz 2018 01:20
Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferinin ardından takımdan ayrılabileceği konuşulan Karim Benzema önemli açıklamalar yaptı.

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Transfer iddialarına yanıt veren Fransız futbolcu, "Kişisel olarak, geçtiğimiz sezondan daha iyi bir sezon geçirmek istiyorum ve kulüp tarihine adımı kalın harflerle yazdırmayı hedefliyorum. Sahip olduklarımı asla hayal edemezdim. Zor dönemler yaşadım ancak önemli değil. Dünyanın en iyi kulübündeyim. Burada çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"ÇOK SIKI ÇALIŞIYORUZ"

Teknik direktör Julen Lopetegui hakkında konuşan Benzema, "Topa sahip olma odaklı bir oyunu seven antrenörümüz olduğunu biliyoruz. Topu kaybettiğimizde nasıl baskı yapacağımız konusunda çok sıkı çalışıyoruz. Şu ana kadar gerçekten çok çalıştık ve iyi iş çıkardık" dedi.

Real Madrid ile sayısız kupalar kaldıran Karim Benzema, geçtiğimiz sezon çıktığı 47 karşılaşmada 12 gol 11 asist yaparak eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

 

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