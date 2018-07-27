Benzema noktayı koydu: 'Burada mutluyum'

transferinin ardından takımdan ayrılabileceği konuşulanönemli açıklamalar yaptı.Transfer iddialarına yanıt veren Fransız futbolcu, "Kişisel olarak, geçtiğimiz sezondan daha iyi bir sezon geçirmek istiyorum ve kulüp tarihine adımı kalın harflerle yazdırmayı hedefliyorum. Sahip olduklarımı asla hayal edemezdim. Zor dönemler yaşadım ancak önemli değil. Dünyanın en iyi kulübündeyim. Burada çok mutluyum" ifadelerini kullandı.Teknik direktör Julen Lopetegui hakkında konuşan Benzema, "Topa sahip olma odaklı bir oyunu seven antrenörümüz olduğunu biliyoruz. Topu kaybettiğimizde nasıl baskı yapacağımız konusunda çok sıkı çalışıyoruz. Şu ana kadar gerçekten çok çalıştık ve iyi iş çıkardık" dedi.Real Madrid ile sayısız kupalar kaldıran Karim Benzema, geçtiğimiz sezon çıktığı 47 karşılaşmada 12 gol 11 asist yaparak eleştiri oklarının hedefi olmuştu.