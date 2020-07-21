"Benzema, Henry'den daha iyi!"

Bu sezon Real Madrid'in performansında büyük rol oynayan Karim Benzema için flaş bir iddia gündeme geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
'Benzema, Henry'den daha iyi!'
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21 Temmuz 2020 21:38
Real Madrid'de bu sezon harika bir performans sergileyen Karim Benzema için "Thierry Henry'den daha iyi" iddiası geldi.

Fransızların eski milli oyuncusu Sidney Govou, "Benzema, Henry'den daha komple bir oyuncu. Henry kadar atletik değil ancak hep varlığını hissettiriyor. Futbolu seven biri, onu da sevmeli." diye yorum yaptı.

La Liga'da şampiyon olan Real Madrid'de bu sezon 47 maça çıkan Benzema, 26 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.



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