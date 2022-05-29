Benzema: 'Bu takım, 'takım' olmayı başardı'

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası açıklamalarda bulundu.



Benzema şampiyonluğa giden yoldaki başarı sırlarını takım olmaya bağlayarak şu sözleri kullandı:



"Bu takımda herkes önemli. Tek bir oyuncu değil. İlk 11 oynayanlar, yedek olanlar, fazla oynamayanlar... Ancak, herkes antrenmanlarda her şeyini verdi. Bu takım gerçekten bir 'takım' olmayı başardı."



"DÜNYAYA GÖSTERDİK"



"Çok mutluyuz. Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. En iyileri yendik. Zor bir final oldu ama Şampiyonlar Ligi her zaman böyledir. Dünyaya Real Madrid'in tepede olduğunu gösterdik. Fransa'da, ülkedem bir Şampiyonlar Ligi daha kazanmak çok anlamlı. Çok gururluyum."





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